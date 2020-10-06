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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Karaman’da otomobil takla attı, sürücü yaralı

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Karaman’da otomobil takla attı, sürücü yaralı
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KARAMAN’da kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki beton dubaya çarpıp takla attı. Kazada sürücü Mustafa Kozan yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sularında Ahmet Yesevi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Mustafa Kozan yönetimindeki 42 V 0530 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki beton dubaya çarparak takla attı. Kazada sürücü Kozan yaralandı. Yaralı sürücü, araç içinden çıkarılıp ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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