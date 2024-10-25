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Karaman'da okulda dehşet! 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü

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#Karaman#Lise#Cinayet
Karamanda okulda dehşet 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 12:46

Karaman'da Vali Hakkı Teke Spor Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi A.G. (16), okulun spor salonunda arkadaşı M.E.P'yi (16), tabancayla ateş ederek öldürdü.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki Vali Hakkı Teke Spor Lisesi'nde meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencileri A.G. ile M.E.P arasında okulun spor salonunda belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., yanındaki tabancayı çıkartıp, M.E.P'e etti.

Karamanda okulda dehşet 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü

Göğsünden yaralanan M.E.P, yere yığıldı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.E.P, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. A.G., gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Karamanda okulda dehşet 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü

 

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#Karaman#Lise#Cinayet

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