Karaman'da okulda dehşet! 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü

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Olay, saat 09.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki Vali Hakkı Teke Spor Lisesi'nde meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencileri A.G. ile M.E.P arasında okulun spor salonunda belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., yanındaki tabancayı çıkartıp, M.E.P'e etti.

Göğsünden yaralanan M.E.P, yere yığıldı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.E.P, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. A.G., gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.