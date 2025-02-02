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Karaman'da korkunç tuzak! Eşiyle ilişki yaşadığı iddiası ile hastane müdürüne dehşeti yaşattı: 'Nasılmış, sapıklık yapmak'

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#Karaman#Hastane#Tüfekle Yaralama
Karamanda korkunç tuzak Eşiyle ilişki yaşadığı iddiası ile hastane müdürüne dehşeti yaşattı: Nasılmış, sapıklık yapmak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 13:15

Karaman'da hastane müdürü Şemsettin D.'yi (45) eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla tüfekle yaralayıp, tutuklanan Süleyman Y.’nin (27) eşi H.Y.’nin de ifadesi ortaya çıktı. Ev hapsi verilen H.Y.’nin ifadesinde, “Şemsettin D. ile aramızda cinsel ve duygusal bir birliktelik yoktu. Eşim beni yanlış anladı. Önce beni dövdü, Şemsettin D.'yi zorla eve çağırttı” şeklinde konuştu. Öte yandan Süleyman Y. polise teslim olurken, yanından geçtiği yaralı Şemsettin D.'ye "Nasılmış, sapıklık yapmak" dedi.

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Olay, 30 Ocak’ta saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'ta meydana geldi. İş makinesi operatörü Süleyman Y., evinin önünde Şemsettin D.'yi tüfekle sol bacağından vurdu.

Süleyman Y. daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Birisini vurdum gelin, alın' dedi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

'NASILMIŞ, SAPIKLIK YAPMAK'

Süleyman Y. polise teslim olurken, yanından geçtiği yaralı Şemsettin D.'ye "Nasılmış, sapıklık yapmak" ifadelerini kullandı.

Karamanda korkunç tuzak Eşiyle ilişki yaşadığı iddiası ile hastane müdürüne dehşeti yaşattı: Nasılmış, sapıklık yapmak

Ağır yaralanan Şemsettin D., kaldırıldığı hastaneden, Konya’daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Karamanda korkunç tuzak Eşiyle ilişki yaşadığı iddiası ile hastane müdürüne dehşeti yaşattı: Nasılmış, sapıklık yapmak

Cuma günü adliyeye sevk edilen Süleyman Y., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi H.Y.’ye de ev hapsi cezası verildi.

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'MESAJI YANLIŞ ANLADI'

H.Y.’nin ifadesinde, “Eşim Şemsettin D.'nin mesajlarını yanlış anladı. Şemsettin D. ile aramızda ne cinsel ne duygusal hiçbir şey yaşanmadı. Anlatmaya çalıştım ama ikna edemedim. Evde ilk başta beni darbetti. Daha sonra zorla beni tehdit ederek, Şemsettin D.'yi eve çağırttı” dediği öğrenildi.

Karamanda korkunç tuzak Eşiyle ilişki yaşadığı iddiası ile hastane müdürüne dehşeti yaşattı: Nasılmış, sapıklık yapmak
Şemsettin D.

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#Karaman#Hastane#Tüfekle Yaralama

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