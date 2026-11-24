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Ermenek ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Mehmet Ali Göksu, arkadaşı Mehmet K. ile birlikte pazar günü saat 17.00 sıralarında Gımdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti. Burada iki arkadaşın aracı çamura saplandı. İddiaya göre Göksu, yardım çağırmak için ayrıldı ve bir daha da haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilerek, arama çalışması başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLDİ

Yapılan ilk aramada Göksu'nun izine ulaşılamadı. Genişletilen arama çalışması kapsamında çevre illerden AFAD ekibi, eğitimli iz arama köpeği ve 25 kişilik jandarma komando ekibi bölgeye sevk edildi. Ayrıca Mersin'den gelen dalgıç polisler, o bölgedeki Balkusan Barajı'nda da arama yaptı. Ancak şu ana kadar Göksu hala bulunamadı.

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Mehmet Ali Göksu’nun kaybolmasına ilişkin arkadaşı Mehmet K. de şüphe üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Arama çalışmaları sürüyor.