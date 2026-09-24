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Karaman'da korkunç olay: Boşanma aşamasındaki çift, evlerinde ölü bulundu! Ekipler 'Siyanür var, girmeyin' notuyla karşılaştı

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#Karaman#Kadın Cinayeti#Siyanür
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 12:17

Karaman’da çocuklarının haber alamadığı boşanma aşamasındaki 53 yaşındaki Namık Özcan ve 45 yaşındaki eşi Fatma Özcan evlerinde ölü bulundu. Eve giren ekipler, "Evde siyanür var, girmeyin" notu buldu. Polis, Namık Özcan’ın eşi Fatma Özcan’ı siyanürle öldürüp, sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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Olay, dün Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762’nci Sokak’ta bulunun bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Namık Özcan ve eşi Fatma Özcan’dan haber alamayan çocukları, durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, kapıyı kimsenin açmaması ve daireden gelen kimyasal koku üzerine AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Karamanda korkunç olay: Boşanma aşamasındaki çift, evlerinde ölü bulundu Ekipler Siyanür var, girmeyin notuyla karşılaştı

‘EVDE SİYANÜR VAR, GİRMEYİN’ NOTU

Daireye giren ekipler, Namık Özcan’ı oturma odasında, eşi Fatma Özcan’ı ise yatak odasında ölü buldu. Polis ekipleri bu sırada her ihtimale karşı apartmanı tahliye etti. Polis, evde yaptığı incelemede ‘Evde siyanür var, girmeyin’ notu ile katı siyanür olarak değerlendirilen bir madde ile bazı kimyasallar buldu.

Karamanda korkunç olay: Boşanma aşamasındaki çift, evlerinde ölü bulundu Ekipler Siyanür var, girmeyin notuyla karşılaştı

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BOŞANMA AŞAMASINDALARMIŞ

Namık Özcan ile Fatma Özcan’ın cesetleri, koruyucu kıyafet giyen AFAD ekipleri tarafından gece saatlerinde evden çıkartılarak cenaze aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken, polis, Namık Özcan’ın eşi Fatma Özcan’ı siyanürle öldürüp, sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Karamanda korkunç olay: Boşanma aşamasındaki çift, evlerinde ölü bulundu Ekipler Siyanür var, girmeyin notuyla karşılaştı

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#Karaman#Kadın Cinayeti#Siyanür

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