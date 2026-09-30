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Karaman'da iki kişi arasındaki kavgaya yakınları da dahil oldu: 6 yaralı

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#Karaman#Kavga#Yaralı
Karamanda iki kişi arasındaki kavgaya yakınları da dahil oldu: 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 10:42

Karaman'da iki kişi arasında çıkan kavgaya yakınları da dahil oldu. Kavgada 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Olay, Tahsin Ünal Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Darp sonucu yaralana şahıslar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı anlar yer aldı. Kavgayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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#Karaman#Kavga#Yaralı

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