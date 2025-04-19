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Karaman'da hamile eşini bıçakla rehin aldı!

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#Karaman#Hamile Kadın#Rehine
Karamanda hamile eşini bıçakla rehin aldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 16:21

Karaman'da hamile eşi H.K'yi bıçakla alıkoyan şüpheli Y.K. (35), polislerce ikna edilerek gözaltına alındı.

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Karaman'da Y.K. (35), kavgalı olduğu eşi H.K'yi almak için kayınpederinin Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki evine gitti.

Konuşmak için dışarı çağırdığı H.K'yi bıçakla rehin alan Y.K, eşini Molla Fenari Caddesi'ndeki bir dükkana sokarak alıkoydu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu şüpheli, gözaltına alındı.

Hafif şekilde yaralı olan hamile kadın, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

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#Karaman#Hamile Kadın#Rehine

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