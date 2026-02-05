Karaman'da fotokapana yansıyan muhteşem görüntü | 'Doğada değişmeyen tek gerçek' notuyla paylaşıldı

Haberin Devamı

Yavruların annelerini emdiği görüntüler, "Türün, zamanın ve mekanın değişmesine rağmen, doğada değişmeyen tek gerçeğin annelik olduğunu bir kez daha gösterdi" notuyla paylaşıldı.

Merkeze bağlı Kılbasan köyü sınırlarındaki Karadağ çevresine 2004 yılında bırakılan yaklaşık 60 Anadolu Yaban Koyunu, yıllar içinde doğal yaşam alanını olan bölgeye uyum sağladı. Şimdilerde sayıları 200'ün üzerine çıkan Anadolu Yaban Koyunlarını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğünce Karadağ'ın bazı noktalara fotokapanlar yerleştirildi. Yerleştirilen fotokapanların kaydettiği görüntülerde Anadolu Yaban Koyunu ve iki yavrusunun annelerini emdiği görülüyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, "Bu kez fotokapanlarımıza takılan şey aile bağları oldu. Anadolu Yaban Koyunlarının yer aldığı görüntüler, türün, zamanın ve mekanın değişmesine rağmen, doğada değişmeyen tek gerçeğin annelik olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerine yer verildi.