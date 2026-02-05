×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karaman'da fotokapana yansıyan muhteşem görüntü | 'Doğada değişmeyen tek gerçek' notuyla paylaşıldı

Güncelleme Tarihi:

#Karaman#Anadolu Yaban Koyunu#Doğa Koruma
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 10:12

Karaman'da koruma altında olan Anadolu Yaban Koyunu iki yavrusuyla birlikte fotokapanla görüntülendi. O anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Doğada değişmeyen tek gerçeğin annelik olduğunu bir kez daha gösterdi"

Haberin Devamı

Yavruların annelerini emdiği görüntüler, "Türün, zamanın ve mekanın değişmesine rağmen, doğada değişmeyen tek gerçeğin annelik olduğunu bir kez daha gösterdi" notuyla paylaşıldı.

Karamanda fotokapana yansıyan muhteşem görüntü | Doğada değişmeyen tek gerçek notuyla paylaşıldı

Merkeze bağlı Kılbasan köyü sınırlarındaki Karadağ çevresine 2004 yılında bırakılan yaklaşık 60 Anadolu Yaban Koyunu, yıllar içinde doğal yaşam alanını olan bölgeye uyum sağladı. Şimdilerde sayıları 200'ün üzerine çıkan Anadolu Yaban Koyunlarını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğünce Karadağ'ın bazı noktalara fotokapanlar yerleştirildi. Yerleştirilen fotokapanların kaydettiği görüntülerde Anadolu Yaban Koyunu ve iki yavrusunun annelerini emdiği görülüyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınOrmanda sürü halinde görüldüler: Fotokapan saniye saniye kaydettiOrmanda sürü halinde görüldüler: Fotokapan saniye saniye kaydettiHaberi görüntüle

Karamanda fotokapana yansıyan muhteşem görüntü | Doğada değişmeyen tek gerçek notuyla paylaşıldı

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, "Bu kez fotokapanlarımıza takılan şey aile bağları oldu. Anadolu Yaban Koyunlarının yer aldığı görüntüler, türün, zamanın ve mekanın değişmesine rağmen, doğada değişmeyen tek gerçeğin annelik olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerine yer verildi.

Karamanda fotokapana yansıyan muhteşem görüntü | Doğada değişmeyen tek gerçek notuyla paylaşıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karaman#Anadolu Yaban Koyunu#Doğa Koruma

BAKMADAN GEÇME!