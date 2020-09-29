Karaman'da fırtına pazarcıların çadırlarını uçurdu

Karaman'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan yağmur yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada kentteki çok sayıda çöp konteynırları devrilirken Gevher Hatun Mahallesi 1776 Sokak üzerinde kurulan Salı pazarında pazarcıların çadırları havaya uçtu. Fırtınada pazarcılar ve alışveriş yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşanan panik anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.