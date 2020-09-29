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DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 21:09 | Son Güncelleme:

Karaman'da fırtına pazarcıların çadırlarını uçurdu

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Karaman'da kısa süreli etkili olan fırtına, pazarcılara ve alışveriş yapan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pazar çadırları fırtınada uçarken bazı ürünlerin bulunduğu tezgahlar yıkıldı. Bu anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karaman'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan yağmur yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada kentteki çok sayıda çöp konteynırları devrilirken Gevher Hatun Mahallesi 1776 Sokak üzerinde kurulan Salı pazarında pazarcıların çadırları havaya uçtu. Fırtınada pazarcılar ve alışveriş yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşanan panik anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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