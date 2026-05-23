Karamanda firari katil evinde yakalandı!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 20:31

Karaman'da tarla sulama meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü silahlı kavga olayının firari zanlısı, saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün, merkeze bağlı Seyithasan köyü Deliçay mevkiindeki tarlada Ramazan Dinçer'i (50) tüfekle öldürdükten sonra ormanlık alana kaçan Cemal D.'yi (55) yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu Cemal D'nin merkeze bağlı Cerit köyünde bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Adrese sabaha karşı operasyon düzenleyen jandarma timleri, Cemal D.’yi suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İl Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Cemal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

