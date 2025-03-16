Karaman'da eve molotof kokteylli saldırı: Cep telefonu anbean görüntüledi

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Mümine Hatun Mahalles 1445 Sokak’ta oturan Murat Özkal'a ait tek katli müstakil eve, cuma günü saat 19.00 sıralarında gelen 2 kişi salon camını kırıp molotofkokteyli atarak kaçtı. Bu sırada ailesiyle birlikte iftar davetinde olan Özkal'ın komşuları, durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Saldırganların, bisikletlerine binip kaçtıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çevredekiler, bisikletlerine binip kaçan 2 kişiyi, hırsız sanıp bir taraftan cep telefonu kamerasına kaydederken, bir taraftan da 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, ihbarda bulundu.

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DÜN AMCASININ EVİNE MOLOTOF KOKTEYLİ SALDIRI OLDU

Murat Özkal'ın, amcası Turgut Özkal'ın, oturduğu Bahçelievler Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde dün iftar saatinde yine bisikletli 2 kişi tarafından, evin cam ve panjurları kırılıp motolofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Mersin'in Mut ilçesindeki kızında iftar davetinde olan Turgut Özkal'ın, komşuları durumu fark edip, saldırganlara taş atarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

DAHA ÖNCE DE ANNESİNİN EVİNE SALDIRILMIŞ

Murat Özkal'ın Bahçelievler Mahallesinde oturan annesinin evine ise 20 Kasım günü, kimsenin olmadığı sırada yine aynı yöntemle, iki kişinin saldırıldığı öğrenildi. Üç eve, aynı yöntemle, aynı kişilerin saldırdığını değerlendiren polis, cep telefonu kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.