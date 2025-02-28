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Karaman'da dehşet! Silahlı ve taşlı saldırıdan 3 torunuyla evinin banyosuna saklanarak kurtuldu

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#Karaman#Televizyon#Polis Ekibi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 12:42

Karaman'da, aralarında kadınların da olduğu 4-5 kişilik grubun, silah ve taşlarla evine saldırdığı Narin N., o sırada televizyonda çizgi film izleyen 3 torununu alıp, banyoya saklanarak kurtuldu. Kurşunlardan birinin televizyona isabet ettiği belirlendi. Yaşadıklarını anlatan Narin N., "Benim torunlarım öksüz. Benim daha yeni 70 bin liraya aldığım televizyonum kırıldı, patladı." ifadelerini kullandı.

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Olay, saat 10.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi 1142'nci Sokak'taki tek katlı müstakil evde, meydana geldi. Narin N. ve 3 torunu, evin oturma odasında televizyonda çizgi film izlerken, aralarında kadınların da olduğu 4-5 kişilik grup, kapıyı kırıp bahçeye girdi, tabancayla ateş edip, taş attı. Narin N., torunlarını alıp banyoya saklandı. Saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede bahçede boş kovan bulamazken, kurşunlardan birinin televizyona isabet ettiğini belirledi.

'CAMDAN İÇERİ ATEŞ ETTİLER'

Yaşadıklarını anlatan Narin N., "Ben evde 3 torunumla oturuyordum. Kalabalık bir şekilde geldiler. İlk başta dış bahçe kapımı kırdılar. Silahla 3 veya 4 el camdan içeriye ateş ettiler. 3 kadın da silahlardan çıkan boş kovanları topladı. Ben çocuklarımı kaptığım gibi can havliyle banyoya attım. Benim torunlarım öksüz. Benim daha yeni 70 bin liraya aldığım televizyonum kırıldı, patladı'' dedi. (DHA)

Karamanda dehşet Silahlı ve taşlı saldırıdan 3 torunuyla evinin banyosuna saklanarak kurtuldu

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#Karaman#Televizyon#Polis Ekibi

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