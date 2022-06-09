Karaman'da 'Dayı-4' operasyonu: 5 gözaltı

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Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Timleri, kente eroin ve metamfetamin getirip, satışının yapıldığının bilgisini aldı. 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmayla şebekenin, sözde Karaman yöneticisi Ramazan Y. için 'Dayı' kod adını kullandıkları, gelen müşteriler ile şebeke üyelerinin aynı isimle seslendikleri de belirlendi. Polis, bunun üzerine şebekeye yönelik 24 Mayıs'ta sabaha karşı 'Dayı' operasyonu düzenledi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden, aralarında Ramazan Y.'nin de bulunduğu 12'si tutuklandı, 6'sı da serbest bırakıldı.

Polis, 31 Mayıs'ta operasyonun 2'ncisi gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabancanın yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 6 bin 815 TL ele geçirildi.Operasyonun 3'üncüsü ise 7 Haziran'da düzenlendi. Gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Böylelikle bugüne kadar operasyonlar kapsamında 32 şüpheliden 23'ü tutuklanıp, 9'u serbest bırakıldı.4'üncüsü operasyonda ise 5 şüpheli, adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramaların devam ettiği belirtildi.