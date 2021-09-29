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Konya'dan sonra Karaman'da da yüzey yarıklar oluştu! 'Bölgemizde bu ilk defa oldu'

#Karaman#Konya Ovası#Karapınar
Konyadan sonra Karamanda da yüzey yarıklar oluştu Bölgemizde bu ilk defa oldu

Konya Ovası'nda son yıllarda sıkça görülen obruk ve yarıklar, Karaman'da merkeze bağlı Çoğlu köyündeki tarım arazilerinde de oluştu. Tarlasında yarıklar oluşan Faik Konuksever, ''Eşi görülmemiş bir şey bu. Bu civarda hiç bir zaman böyle bir şey olmadı. Konya'nın Karapınar ilçesinde duyuyorduk böyle şeylerin olduğunu ancak bölgemizde bu ilk defa oldu'' dedi.

Karamanda da yüzey yarıklar oluştuKaramanda da yüzey yarıklar oluştu
Karamanda da yüzey yarıklar oluştu

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KARAMAN (AA) - Karaman'ın Çoğlu köyü Uzunkuyu mahallesinde, tarlasında yüzey faylanması oluşan Faik Konuksever, AA muhabirine, yaklaşık bir hafta önce yağmurların ardından yarıkların oluştuğunu söyledi.

Konya Ovasındaki yarıklar yerleşim yerlerine ulaştı

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Yarıkların, yer altı sularının azalmasından dolayı oluştuğunu düşündüğünü ifade eden Konuksever, "Yarıkları gördüğümüzde çok şaşırdım. Eşi görülmemiş bir şey bu. Bu civarda hiç bir zaman böyle bir şey olmadı. Konya'nın Karapınar ilçesinde duyuyorduk böyle şeylerin olduğunu ancak bölgemizde bu ilk defa oldu." diye konuştu.

Yarıkların büyümesi ve ilerlemesinden endişe ettiklerini aktaran Konuksever, "Tarlamda yarıklar oluştu. Yan tarafta pancar tarlası da var. Orda da yarıklar devam ediyor." dedi.

Konyadan sonra Karamanda da yüzey yarıklar oluştu Bölgemizde bu ilk defa oldu

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#Karaman#Konya Ovası#Karapınar