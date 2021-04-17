Karaman'da çıkan yangında 5 ev zarar gördü

İlçeye bağlı Eskice köyünde bir evde çıkan yangın, kısa sürede yakındaki diğer evlere de sıçradı.



Yangına, köylüler ile Ermenek Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.



Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, AA muhabirine, iftar saatlerinde, köyde kullanılmayan bir evde yangın çıktığını söyledi.



Evlerin yakın olması nedeniyle yangının kısa sürede yayıldığını ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:



"Yangında 5 ev zarar gördü. Bu evlerden 4'ü kullanılmayan ev. Birinde oturan vatandaşlarımız ise hemen tahliye edildi. Allah'a şükür bir can kaybı ve yaralımız yok. Şu anda yangın kontrol altına alındı. Ormanlık alana ve diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışmaları titizlikle devam ediyor."

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