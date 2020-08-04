Karaman'da bir köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kalaba köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, vatandaşların salgından korunması amacıyla köyün tamamında saat 07.00'den itibaren, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanması kararı alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla köyün tüm giriş ve çıkış noktalarının sınırlandırılmasına, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verildi."