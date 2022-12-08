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Karaman'da askeri araç devrildi! 3 asker yaralı

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#Karaman#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 10:04

Karaman'da, devriye görevinden dönen askerlerin bulunduğu araç, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan 3 asker, alev alan araçtan son anda çıkarak kurtuldu.

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Kaza, saat 01.30 sıralarında, Ayrancı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ayrancı Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timleri, sorumluluk alanlarındaki köylerde devriye görevi yaptıktan sonra dönüşe geçti. Bu sırada uzman çavuş Halil T. yönetimindeki devriye aracının sol ön lastiği patladı. Kontrolden çıkan askeri araç, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ardından yol ortasına devrilerek alev aldı. Halil T. ile astsubay Mehmet B. ve uzman çavuş Ömer Faruk T., araçtan son anda çıkarak yaralı kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtaki yangın ise itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

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#Karaman#Trafik#Kaza

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