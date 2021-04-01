Karaman'da 2 köy, koronavirüs karantinasına alındı

Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine Aşağıçağlar ve Yukarıçağlar köylerinin karantinaya alınmasına karar verdi. Köylerde dün saat 21.00 itibarıyla başlayan karantina uygulaması, 10 gün sürecek. Jandarma ekipleri, her iki köyün giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

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