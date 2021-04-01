MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaraman'da 2 köy, koronavirüs karantinasına alındı
GeriGündem Karaman'da 2 köy, koronavirüs karantinasına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Karaman'da 2 köy, koronavirüs karantinasına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karaman'da 2 köy, koronavirüs karantinasına alındı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesine bağlı Aşağıçağlar ve Yukarıçağlar köyleri, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine Aşağıçağlar ve Yukarıçağlar köylerinin karantinaya alınmasına karar verdi. Köylerde dün saat 21.00 itibarıyla başlayan karantina uygulaması, 10 gün sürecek. Jandarma ekipleri, her iki köyün giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi