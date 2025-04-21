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Karaman'da 15 yaşındaki çocuk hastane tuvaletinde düşük yaptı

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#Karaman#Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Cenin
Karamanda 15 yaşındaki çocuk hastane tuvaletinde düşük yaptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 17:32

Karaman'da karın ağrısı şikayeti eğitim ve araştırma hastanesine başvuran 15 yaşındaki çocuk, tuvalette düşük yaptı.

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Olay, dün akşam Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis tuvaletinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.N. (15), karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Muayene sırasında karın ağrısı tekrar başlaması üzerine tuvalete giden M.N, kanama geçirdi. M.N., bir süre sonra düşük yaptığının anlaşılması üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Olayın polise bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri tuvaletin çöpünde 5 aylık cenin buldu.

M.N.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından olayla ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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#Karaman#Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Cenin

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