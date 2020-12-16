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KARAMAN (İHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Karaman’da 11 katlı inşaatın çatısından düşen işçi öldü

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Karaman’da 11 katlı inşaatın çatısından düşen işçi öldü
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Karaman’ın Ermenek ilçesinde 11 katlı inşaatın çatısında düşen işçi hayatını kaybetti.

Karaman’da 11 katlı inşaatın çatısından düşen işçi öldü
Edinilen bilgiye göre, 11 katlı inşaatın çatısında çalışan 35 yaşındaki Sadık Demircan, yağan yağmurun kayganlaştırdığı metal çatıda ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 35 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan Demircan, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çorum nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen talihsiz işçinin yakın zaman önce abisi ile birlikte çalışmak üzere Ermenek ilçesine geldiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Demircan’ın cenazesi abisi tarafından memleketine götürüldü.

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