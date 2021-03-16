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Gündem
Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 11:09 | Son Güncelleme:

Karaman'da 1 köy karantinaya alındı

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Karaman'da 1 köy karantinaya alındı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, koronavirüs vaka sayısında artış olan Katranlı köyü, 7 gün süreyle karantinaya alındı.

Ermenek ilçesindeki 770 nüfuslu Katranlı köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği son günlerde birçok kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 7 gün karantinaya alındı. Dün saat 21.00'de başlayan karantina kapsamında, köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, jandarma da kontrol noktası oluşturdu.

Ayrıca Boyalık köyünde 5 Mart'ta başlayan karantina ise 25 Mart'a kadar uzatıldı.

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