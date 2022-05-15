Karam mezun oldu

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Okulun tüm öğrencileri harçlıklarını bir araya getirdi, öğretmenlerin de desteğiyle 3 bin lira toplanıp kedi tedavi ettirildi. Öğrenciler kediye simsiyah tüyleri nedeniyle Karam ismini verdi. Karam bir süre sonra sınıflara girmeye, ders dinlemeye başladı.

Kısa sürede yeni hayatına alışan Karam’la yakından ilgilenen öğrenciler ve okul idaresi, yaz tatili yaklaştığı için Karam’a yeni bir yuva arama telaşına düştü. Okulda mutlu bir hayatı olsa da yaz tatilinin başlamasıyla yalnız kalacak olan Karam şimdi hayvansever velilerden birinin kendisini sahiplenmesini bekliyor.