×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karakutu İngiltere’ye

Güncelleme Tarihi:

#Abdulkadir Uraloğlu#Karakutu#Libya
Karakutu İngiltere’ye
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2026 07:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da düşen Libya askeri uçağının incelenme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ankara’da düşen Libya askeri uçağının incelenme sürecine ilişkin, “Oradaki karakutu ve ses kayıt cihazlarının her ikisi de hasarlanmış. Bunu dünyada çözebilen dört ülke var. Bu dört ülkeden birine mutlaka bizim arkadaşlarımızın, Libya tarafının ve uçak üreticisi olan ülke tarafının refakat etmesiyle İngiltere’de bu işlemin yapılmasıyla ilgili arkadaşlar bir karar aldı. Elbette bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız yürütüyor, bir karar aldı. Bu minvalde devam edeceğiz. Bu birazcık zaman alacak bir işlemdir” dedi. AK Parti TBMM Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, Libya heyetinden sekiz kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin “Heyetimizi görevlendirdik, bugünlerde İngiltere’ye gidecekler ve ama muhtemelen bir ayı, belki de daha fazlasını bulacaktır” diye konuştu. Uraloğlu, karakutunun İngiltere’de incelenip incelenmeyeceği sorusuna da “Evet. Karakutu ve ses kayıt cihazı, ikisi de” yanıtını verdi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abdulkadir Uraloğlu#Karakutu#Libya

BAKMADAN GEÇME!