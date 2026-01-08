Karakutu İngiltere’ye

Haberin Devamı

Ankara’da düşen Libya askeri uçağının incelenme sürecine ilişkin, “Oradaki karakutu ve ses kayıt cihazlarının her ikisi de hasarlanmış. Bunu dünyada çözebilen dört ülke var. Bu dört ülkeden birine mutlaka bizim arkadaşlarımızın, Libya tarafının ve uçak üreticisi olan ülke tarafının refakat etmesiyle İngiltere’de bu işlemin yapılmasıyla ilgili arkadaşlar bir karar aldı. Elbette bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız yürütüyor, bir karar aldı. Bu minvalde devam edeceğiz. Bu birazcık zaman alacak bir işlemdir” dedi. AK Parti TBMM Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, Libya heyetinden sekiz kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin “Heyetimizi görevlendirdik, bugünlerde İngiltere’ye gidecekler ve ama muhtemelen bir ayı, belki de daha fazlasını bulacaktır” diye konuştu. Uraloğlu, karakutunun İngiltere’de incelenip incelenmeyeceği sorusuna da “Evet. Karakutu ve ses kayıt cihazı, ikisi de” yanıtını verdi.