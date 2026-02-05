Karakutu çözüldü... Libya uçağının 37 dakikalık sırrı

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da düşen ve Libya askeri heyetini taşıyan uçağın karakutu (CVR) incelemesinin İngiltere’de tamamlandığını duyurdu. Çözülen kayıtlara göre, kalkıştan sadece 2 dakika sonra iki jeneratörün devre dışı kaldığı ve pilotların havalimanına geri dönüş talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Bakan Uraloğlu, uçakta biri ses (CVR) diğeri veri (FDR) kaydeden iki cihaz bulunduğunu hatırlatarak, “İkisi de ağır hasarlıydı. Fotoğraflarını ben de gördüm” dedi. Ağır hasarlı cihazları Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD olmak üzere dünyada 4 ülkenin çözebildiğini kaydeden Uraloğlu, uçağın üreticisi Fransa olduğu için Libya ile yapılan istişareler sonucu incelemenin İngiltere’de yapıldığını aktardı.

İngiltere’de çözülen ses kayıtlarına göre (CVR), üç motorlu uçağın 23 Aralık saat 20.17’de havalandığını belirten Uraloğlu, süreci şöyle anlattı:

“Sadece ikinci dakikada pilotlar ikinci jeneratörün, yaklaşık 13-14 saniye sonra da üçüncü jeneratörün devre dışı kaldığını söylüyor. Ancak birinci jeneratörle ilgili orada bir bilgi yok. Konuşmalar devam ettiğinde bütün jeneratörlerin devre dışı kaldığı anlaşılıyor.”

PAN PAN ÇAĞRISI

Uçağın kuleyle sürekli görüşme yaptığını ve elektrik arızası yaşadığından bahsettiğini söyleyen Uraloğlu, pilotların havacılıkta kullanılan en üst çağrının bir altı olan “PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN” çağrısı yaptıklarını ifade etti. Bu sırada Esenboğa Havalimanı’nda bütün uçuş ve kalkışların durdurulduğunu aktaran Uraloğlu, “Uçakta sistemlerin tamamen gitmesi nedeniyle manuel yönlendirme çabaları başladı. Son aşamada pilot, sözlü ‘MAYDAY’ çağrısı yapmamakla beraber bunun için olan tuşu devreye alıyor. 27’nci dakikadan itibaren iletişim kesildi ve uçak 37’nci dakikanın sonunda Haymana’da kaza kırıma uğradı” dedi. Ses kayıtlarının (CVR) tamamen çözüldüğünü ancak uçuş verilerini kaydeden diğer cihazın ‘çok eski ve çok ciddi hasarlı’ olması nedeniyle henüz bilgi alınamadığını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti: “İlk jeneratör arızasından sonra uçak havalimanından çok uzaklaşmadan geriye dönme talebi olsaydı, problem olmayacakmış gibi yorumlar yapabiliyoruz. Ses kayıt cihazındaki veriler uçağın düşüş sebebiyle ilgili bize yeterince bilgi veriyor. Ancak nihai karar adli kovuşturma ve bilirkişi raporları sonucunda verilecek.”

SİSTEMLERİ ÇÖKMÜŞTÜ

- Uçağın sistemleri çöküp dönüşe geçmeye çalıştığı dakikalarda Ankara Esenboğa Havalimanı alarm durumuna geçti. Olası bir acil iniş veya kaza ihtimaline karşı havalimanındaki tüm iniş ve kalkışlar durdurulmuştu.