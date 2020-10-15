Karakterleri de tescillendi
Tarım ve Orman Bakanlığı Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ’de değişiklik yaparak “Efe Arısı ve Gökçeada Arısı”nı yeniden tescilledi. Tescilde, arıların mizaçlarına da yer verildi.
EFE ARISI: GENELDE UYSAL
Türü: Bal arısı.
Yayılım alanı: Batı Ege, Güney-Batı Marmara ve Akdeniz.
Bal üretimi yüksektir, orta büyüklüktedir. İşçi arıların kıl örtüsü kahverengi ve gri, erkek arıların kıl rengi sarı ve siyah arasındadır. Orta derecede uysaldır.
GÖKÇEADA ARISI: HIRÇIN
Türü: Bal arısı.
Yayılım alanı: Çanakkale-Gökçeada.
Yüksek bal yapma kabiliyetine sahiptir. Vücut yapısı iridir. Siyah üzerine gri kıl örüntüsüne ve bir çift birleşik göze sahiptir. Hızlı gelişir, güçlü koloniler oluşturur. Hırçın davranışa sahiptir.
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