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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Karakterleri de tescillendi

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Karakterleri de tescillendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ’de değişiklik yaparak “Efe Arısı ve Gökçeada Arısı”nı yeniden tescilledi. Tescilde, arıların mizaçlarına da yer verildi.

EFE ARISI: GENELDE UYSAL

Karakterleri de tescillendi

Türü: Bal arısı.
Yayılım alanı: Batı Ege, Güney-Batı Marmara ve Akdeniz.
Bal üretimi yüksektir, orta büyüklüktedir. İşçi arıların kıl örtüsü kahverengi ve gri, erkek arıların kıl rengi sarı ve siyah arasındadır. Orta derecede uysaldır. 

GÖKÇEADA ARISI: HIRÇIN

Karakterleri de tescillendi

Türü: Bal arısı.
Yayılım alanı: Çanakkale-Gökçeada.
Yüksek bal yapma kabiliyetine sahiptir. Vücut yapısı iridir. Siyah üzerine gri kıl örüntüsüne ve bir çift birleşik göze sahiptir. Hızlı gelişir, güçlü koloniler oluşturur. Hırçın davranışa sahiptir. 

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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