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HaberlerGündem HaberleriKaraköy'deki 45 yıllık 600 araçlık katlı otopark yıkılacak, yerine meydan yapılacak
GeriGündem Karaköy'deki 45 yıllık 600 araçlık katlı otopark yıkılacak, yerine meydan yapılacak
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Burçak BOZKUŞ -Feridun AÇIKGÖZ -Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2021 - 16:53 | Son Güncelleme:

Karaköy'deki 45 yıllık 600 araçlık katlı otopark yıkılacak, yerine meydan yapılacak

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İstanbul Karaköy'de bulunan 45 yıllık çok katlı otopark yıkılacak. Yıkımına 2022 yılında başlanması planlanan otoparkın üzerinde bulunduğu 7 bin metrekarelik alan, Karaköy Meydanı ile birleştirilecek.

Karaköy'de 1976 yılında hizmete açılan 600 araçlık otopark tarih olacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilen Karaköy Meydan Projesi kapsamında yıkılacak olan otoparkın yerine 560 araçlık zemin altı otopark inşa edilecek. 7 bin metrekarelik alan ise Karaköy Meydanı ile birleştirilecek. Kamusal açık alan ihtiyacı giderilmesi amaçlanan projeyle otopark altında bulunan işletmeler için henüz karar alınmadı. Projenin önümüzdeki süreçte hazırlanıp, ihaleye çıkarılması bekleniyor.

Karaköydeki 45 yıllık 600 araçlık katlı otopark yıkılacak, yerine meydan yapılacak
“BU KADAR İNSANI MAĞDUR ETMELERİNE GEREK YOK”

2022 yılında yıkılması planlanan otoparkın altındaki restoranlardan birinde çalışan Zeynep Turan, “Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Buradan çok kişi ekmek yiyor. Herkes esnaf. Yıkılırsa ne olacak bilmiyoruz. Yıkılırsa bize bir yer göstermeleri gerekir. Bu kadar insanı mağdur etmelerine gerek yok. İnşallah herkes için hayırlısı olur bu karar” dedi.

Karaköydeki 45 yıllık 600 araçlık katlı otopark yıkılacak, yerine meydan yapılacak
Otoparkın yıkılması gerektiğini düşünen bir vatandaş ise, “Buranın 45 senelik bir konusu var. Çocukluğumdan beri bilirim burayı. Oldu olalı beğenmiyorum burayı. Çünkü yakışmıyor buraya. Sahilin hemen ön tarafında bu görüntü hoş değildi. Bence buranın yıkılması daha mantıklı olur. Bu görüntüyü 45 senedir gördükçe kafamı çeviriyorum” diye konuştu.

Karaköydeki 45 yıllık 600 araçlık katlı otopark yıkılacak, yerine meydan yapılacak

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