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Karaköy'deki 40 yıllık esnaf dükkanında ölü bulundu

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#Karaköy#Beyoğlu#Ahmet Şenol Altuntaş
Karaköydeki 40 yıllık esnaf dükkanında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 10:44

Karaköy’deki Perşembe Pazarı’nda 40 yılı aşkın süredir hırdavatçılık yapan Ahmet Şenol Altuntaş (60), sabah saatlerinde iş yerinde ölü bulundu. Evinden çıkarken eşinden helallik istediği öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Altuntaş’ın ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.

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Olay, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy Arap Camii Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 40 yılı aşkın süredir semtte hırdavatçılık yapan ve 2 katlı iş yeri olan Ahmet Şenol Altuntaş, sabah saatlerinde dükkanına gitmek için hazırlandı.

Karaköydeki 40 yıllık esnaf dükkanında ölü bulundu

Eşi Şüvekar A.’dan helallik isteyen Altuntaş ardından aracına binerek iş yerine geldi. İçeriye girdikten sonra Altuntaş’tan bir daha haber alınamadı.

Karaköydeki 40 yıllık esnaf dükkanında ölü bulundu

Kardeşi Şevki Gürel A. (51) ağabeyine ulaşamaması üzerine iş yerine gitti. İçeri giren Şevki Gürel A., ağabeyini asılı halde buldu. İhbar üzerine olayını sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemelerinde Ahmet Şenol Altuntaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri Altuntaş’ın kardeşinin ifadesini aldı.

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Karaköydeki 40 yıllık esnaf dükkanında ölü bulundu

EŞİNDEN HELALLİK ALARAK EVDEN ÇIKMIŞ

Yapılan incelemelerde Altuntaş’ın evden çıkmadan önce eşinden helallik istediği öğrenildi. Hayatını kaybeden Altuntaş‘ın borçlarının olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından evli ve 2 çocuk babası Altıntaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karaköydeki 40 yıllık esnaf dükkanında ölü bulundu

 

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#Karaköy#Beyoğlu#Ahmet Şenol Altuntaş

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