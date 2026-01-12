×
Karaköy'de korkunç olay! Dengesini kaybedip denize düşen Cabbar Paşahan hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Karaköy#Cabbar Paşahan
Karaköyde korkunç olay Dengesini kaybedip denize düşen Cabbar Paşahan hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2026 11:52

İstanbul'da Karaköy'de derbi sonrası evine gitmek için yürürken dengesini kaybederek denize düştüğü belirtilen 39 yaşındaki Cabbar Paşahan hayatını kaybetti.

Olay, 10 Ocak saat 23.30 sıralarında Karaköy'de meydana geldi. Denizde hareketsiz halde bir kişi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine deniz polisleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişi, deniz polislerinin teknesine alındı. Üzerinden kimlik çıkan kişinin Cabbar Paşahan olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Paşahan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Paşahan'ın derbi maçı sonrası alkollü olduğu, yürüdüğü sırada ayağında bulunan platin nedeniyle denge kaybı yaşayarak denize düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

'MAÇI İZLEDİKTEN SONRA EVE GEÇECEĞİM DEMİŞ'

Cabbar Paşahan'ın ağabeyi Harun Paşahan,“Kardeşimin, dün akşam saat 01.30 sıralarında polisten gelen haberle vefat ettiğini öğrendik. Olay öncesiyle alakalı polisin söylediği herhangi bir bilgi yok ama bizim kendi adımıza eşinin söylediği; Laleli bölgesinde çalıştığı, işten çıktıktan sonra 'Maçı izleyeceğim, maçı izledikten sonra eve geçeceğim' demiş. Şu an biri öldürdü mü veya itme mi oldu veya kendisi mi düştü, onunla alakalı bir bilgimiz yok. Cesedi Karaköy İskele'de bulunuyor. Vatandaşlar görüyor, polisi arayıp sahil güvenlik gelip alıyor. Ondan sonra zaten bize bilgi geliyor. Kendisi 4 çocuk babası. Psikolojik sorunu olan veya ters bir insan değildi. Aile babası, ailesine bakmak için çabalayan bir insandı. Bu konuyla alakalı bir bilgisi olan, gören, Cabbar Paşahan'ı tanıyan, o günle alakalı herhangi bir bilgi sahibi olan varsa lütfen bize yardımcı olsun. Çünkü bu olayın öncesi çok muamma duruyor. Sonuçta kardeşimi kaybetmişiz. Çok üzüntülüyüz bunun bir tarifi yok, acı büyük" dedi.

'KENDİNİ ÖLDÜRECEK BİR İNSAN DEĞİLDİ'

Ablası Seher Paşahan, "Bir arkadaşı itmiş de olabilir. Çünkü kendisi, intihar edecek ya da kendini öldürecek bir insan değildi" ifadelerini kullandı.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Cabbar Paşahan'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Paşahan'ın cenazesi Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Yavuz Selim Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na toprağa verildi.

