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Karaköy'de Kanadalı turiste takside gasp ve bıçaklı saldırı iddiası: O anlar kamerada

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#Karaköy Gasp#Takside Saldırı#Kanadalı Turist
Karaköyde Kanadalı turiste takside gasp ve bıçaklı saldırı iddiası: O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 10:01

İstanbul Karaköy’de bindiği takside sürücü ve 2 kadın tarafından kapıların kilitlenerek gasbedildiğini öne süren Kanadalı turist Alex Soliman, 6 bin 500 lirasının alındığını, POS cihazından da zorla 3 bin 375 lira çekildiğini iddia etti. Parasına itiraz edince kadınlardan biri tarafından bıçakla kollarından yaralandığını belirten turist darp raporu alırken, saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 00.00 sıralarında arasında Beyoğlu Karaköy’de meydana geldi. İddiaya göre, Kanada’dan İstanbul’a gelen Alex Soliman, 34 TAE 35 plakalı taksiye bindi. Turist, taksi şoförü ile kendilerini ‘Eleanor’ ve ‘Aisha’ olarak tanıtan 2 kadının aracın kapılarını kilitleyerek 6 bin 500 lirasını gasbettiğini öne sürdü. Şoförün taksimetreyi açmadığını belirten turist, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını iddia etti.

Karaköyde Kanadalı turiste takside gasp ve bıçaklı saldırı iddiası: O anlar kamerada

İTİRAZ EDİNCE BIÇAKLA SALDIRDI İDDİASI

Turist, parasının alınmasına itiraz ederek şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine kadınlardan biri, iddiaya göre taksinin içinde çıkardığı bıçakla turistin kollarını yaraladı. Şoförün saldırıya müdahale etmediği, aracı hareket ettirerek 2 kadınla birlikte bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Karaköyde Kanadalı turiste takside gasp ve bıçaklı saldırı iddiası: O anlar kamerada

TURİST DARP RAPORU ALDI

Olayın ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Alex Soliman, saat 01.09’da muayene edildi. Adli vaka kapsamında düzenlenen geçici doktor raporunda, turistin sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik, sol bileğinde ise 2 santimetrelik dikiş gerektirmeyen çizikler bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Karaköyde Kanadalı turiste takside gasp ve bıçaklı saldırı iddiası: O anlar kamerada

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Turist sanal medya hesabından POS cihazı üzerinden 3 bin 375 liralık işlem yapıldığına ilişkin kayıtları paylaştı. Çip ve şifre kullanılarak gerçekleştirilen işlemle ilgili bankaya itiraz edildiği ve başvurunun incelemeye alındığı belirtildi. Doktor raporu, banka belgesi, görüntüler ve şüphelilere ait fotoğrafları sanal medyada paylaşan turistin olayla ilgili şikâyetçi olacağı öğrenildi.

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#Karaköy Gasp#Takside Saldırı#Kanadalı Turist

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