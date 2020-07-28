Karaköy'de başörtülü kadınlara saldırı davasında üst mahkemeden flaş karar

Karaköy'de 15 Kasım 2019'da sokakta karşılaştığı başörtülü müştekilerden F.Y.'nin sol omuz kısmına vurduğu, arkadaşı G.İ.'ye de küfür ve hakarette bulunduğu iddia edilen sanık Semahat Yolcu, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliyesine karar verilen sanık Semahat Yolcu, 21 Şubat 2020 tarihli duruşmada, "Hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay, "Yaralama" suçundan 3 ay 10 gün, “Zincirleme olarak tehdit" suçundan 6 ay 7 gün, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme toplam 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar vermişti.



Bu karara müştekilerin avukatı Mustafa Doğan İnal, Aile Bakanlığı avukatı ve sanık Yolcu'nun avukatı ayrı ayrı itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren üst mahkeme olan İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme gerekçesinde, sanığın suç tarihinden önce 30 Aralık 2018'de de benzer bir eylemde daha bulunduğu, bununla ilgili İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının devam ettiği kaydedildi. Gerekçede, “Sanığın pişmanlık ifadesi içermeyen savunma yapması" ve “Benzer bir olay sebebiyle yürütülen kovuşturmaya rağmen yeniden suç işlemesi" dikkate alınarak kararın kaldırılmasına karar verildiği anlatıldı. Dava dosyası, yeniden 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanık Yolcu, 2 Ekim 2020'de yeniden hakim karşısına çıkacak.