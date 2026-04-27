Karaköy Palas Küme’yle canlandı

ArtıKÜME 2025 Sanat Destekleri kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen yüzlerce başvuru arasından seçilen 25 proje desteklendi. Yaklaşık 15 farklı disiplinde üretilen bu çalışmalar; kısa filmden heykele, dijital sanattan kaligrafiye uzanan geniş bir yelpazede yer aldı. Sergi kapsamında ODAK projesi de mekânda deneyimlenebilir bir yapı olarak izleyiciyle buluştu. Türkiye genelindeki kültür ve sanat üretimini veri temelli olarak izleyen bir platform olarak öne çıkan proje kapsamında yüzlerce farklı kaynaktan elde edilen veriler sistematik biçimde derlenerek kültür sanat alanındaki üretimin nasıl dağıldığı ve nasıl birikim oluşturduğu görünür hale getiriliyor. Projenin basılı çıktısı olan ODAK 2025 kitabı da açılışla birlikte ilk kez kamuoyuna sunuldu.

BAYKAR’IN KATKISI

Karaköy Palas’ta düzenlenen açılış programı kültür, sanat ve medya dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleşti.

KÜME Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren, açılış konuşmasında Karaköy Palas’ın kültürel ve düşünsel bir eşik niteliği taşıdığını belirtti.Karaköy Palas’ın yeniden işlevlendirilerek KÜME Vakfı bünyesine dahil edilmesine katkı sunanlara teşekkür eden Eren, “KÜME Vakfı için çalışma mekanlarını ve Karaköy Palas’ı satın alarak istifadeye açan Baykar’a şükranlarımı ifade ediyorum. Sayın Selçuk Bayraktar’a da vakfımız adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kültür varlıklarımızı sadece onarmakla kalmıyor, işlev kazandırarak yeniden hayata dahil etmeyi öncelik olarak görüyoruz. Karaköy Palas gibi bir kültür varlığının yeniden işlevsel hale getirilerek kültür ve sanatla buluşturulması son derece kıymetlidir” dedi.

BAYRAKTAR: SANAT EN GÜÇLÜ SIĞINAK

KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açılış programında Karaköy Palas’ın İstanbul’un hafızasında taşıdığı yeri ve şehrin kültürel sürekliliği içindeki rolünü vurguladı. Bayraktar, “Bazı mekânlar vardır ki, sadece taştan, demirden ibaret değildir. Şehrin hafızasını, medeniyetimizin izlerini taşır. Bugün Karaköy Palas’ı kültür ve sanat hayatımıza kazandırmanın, geleceğe taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Karaköy Palas, İstanbul’un kalbinde, tarihi yarımadanın karşı kıyısında bir sanat ve kültür merkezi olarak hizmet verecek” dedi. KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve KÜME Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren konuşma yaptı. Programa Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ve çok sayıda sanatçı katıldı.

KİMLER KATILDI

Karaköy Palas’ta düzenlenen açılış programında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve KÜME Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren konuşma yaptı. Programa Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ve çok sayıda sanatçı katıldı.

17 HAZİRAN’A KADAR AÇIK

“Mümkün” başlığı altında ArtıKÜME 2025 Seçkisi ve ODAK Sergisi 17 Haziran’a kadar Karaköy Palas’ta ziyaret edilebilecek.