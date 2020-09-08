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Haber Giriş: 08.09.2020 - 20:11 | Son Güncelleme:

Karakolda rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı!

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İstanbul Büyükçekmece'deki karakola rüşvet baskınında iki polis gözaltına alınmıştı. Operasyon anının görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı.

Büyükçekmece'deki polis karakolundaki iki polis rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı. Rüşvetçi polislerin gözaltına alındıkları operasyonun görüntülerine Kanal D Haber ulaştı. Görüntülerde baskın anı ve karakol polisi gözaltına alınmamak için gasp büro ekiplerine adeta yalvardığı görüldü

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