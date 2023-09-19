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Karakolda ölümde 6 polise ceza

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#Esenyurt#Birol Yıldırım#Darp
Karakolda ölümde 6 polise ceza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 07:00

Esenyurt’ta Polis Merkezi’nde, Birol Yıldırım’ı darp ederek kalp krizinden ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 6 polis 3 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Birol Yıldırım (42), güvenlik amiri olduğu sitede çıkan bir kavgaya karıştığı için gözaltına alınan çalışanlarını ziyaret için 5 Haziran 2021 günü Esenyurt Polis Merkezi’ne gitti. Polislerle tartışınca gözaltına alınmak istendi, bu sırada da direnmeye çalıştı. Polisler ters kelepçe taktıkları Yıldırım’ı mutfağa götürdü. İddialara göre, Birol Yıldırım kendisine vuran polislere, “Ben kalp hastasıyım, kalbimde stent var” dese de dinletemedi. Birol Yıldırım kalp krizinden hayatını kaybetti.

Savcılık, bir komiser yardımcısı ve 5 polis hakkında 12’şer yıl, 6 polis hakkında da 4 yıl 6’şar ay hapis istemiyle dava açtı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada komiser yardımcısı İsmail Alperen Salman ile polis memurları İsmail Gökşen, Muhammet Cihan Karakuş, Muhammet Şahin, Mustafa Şahin ve Erdoğan Kahraman’a ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 3 yıl 9’ar ay hapis cezası verildi. 6 polis ise beraat etti.

 

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#Esenyurt#Birol Yıldırım#Darp

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