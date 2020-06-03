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Haber Giriş: 03.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Karakolda darp iddiası

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Karakolda darp iddiası
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İstanbul Fatih’te 30 Mayıs akşamı iki sivil polis, firari durumdaki Kadir Tekçe’yi yakaladı.

Tekçe ile polisler arasındaki tartışma ile birlikte sokağa, babası Bedri Tekçe ile kardeşleri Benan ve Berna Tekçe de çıktı. Tekçe ailesi ile polisler arasındaki tartışma alevlendi. Kargaşa anında, Kadir Tekçe kaçtı. Polisler de baba Bedri Tekçe ile iki çocuğuna ters kelepçe takarak Fatih Asayiş Büro Amirliği’ne götürdü.

ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

İki kardeş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na önceki gün verdikleri dilekçede, karakolda kötü muamele gördüklerini iddia ederek hastaneden aldıkları darp raporunu sundu. İstanbul Barosu’na üye avukat Mehmet Benan Ülgen de, savcılık dilekçesinde, müvekkilleri ile görüştürülmediğini belirterek görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. 

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