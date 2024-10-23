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Karakol komutanı, zincirleme kazada hayatını kaybetti; 15 kişi yaralandı

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#Kaza#Zincirleme Kaza#Afyonkarahisar
Karakol komutanı, zincirleme kazada hayatını kaybetti; 15 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 12:50

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında Çay- Dinar kara yolunun Çay ilçesine bağlı Çayıryazı köyü Göcen mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 otomobil, 2 TIR, 1 kamyon ve 1 minibüs, zincirleme kazaya karıştı.

Karakol komutanı, zincirleme kazada hayatını kaybetti; 15 kişi yaralandı

Araçlarda bulunan 16 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı.

Karakol komutanı, zincirleme kazada hayatını kaybetti; 15 kişi yaralandı

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Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesindeki Karadilli Jandarma Karakolu’nun komutanı, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut, Çay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Karakol komutanı, zincirleme kazada hayatını kaybetti; 15 kişi yaralandı

Karakol komutanı, zincirleme kazada hayatını kaybetti; 15 kişi yaralandı

Karakol komutanı, zincirleme kazada hayatını kaybetti; 15 kişi yaralandı

 

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#Kaza#Zincirleme Kaza#Afyonkarahisar

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