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Karahantepe’ye çatılı koruma

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#Karahantepe#Mehmet Nuri Ersoy#Koruma
Karahantepe’ye çatılı koruma
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 07:00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yürütülen kazı çalışmalarıyla insanlık tarihine ışık tutan Şanlıurfa’daki Karahantepe’de kazı alanını koruma çatısı ile buluşturarak binyılların izlerini geleceğe taşıyacaklarını bildirdi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, binlerce yıl öncesinden gelen bir miras olan, insanlık tarihinin sessiz tanıkları ile taşlara kazınmış hikâyelerin yer aldığı Karahantepe’de büyük bir projeye imza attıklarını belirtti.

5 BİN METREKARELİK ALANI KAPLAYACAK

Ersoy, “Karahantepe’de Geleceğe Miras Projesi ile büyük bir adım atıyoruz. Kazı alanını koruma çatısı ile buluşturuyor, binyılların izlerini geleceğe taşıyoruz. 5 bin metrekarelik alan artık doğal dokusunu bozmadan korunacak. Zarif ve çevreyle uyumlu tasarım, dalgalı formuyla araziye organik bir entegrasyon sunuyor. Doğal havalandırma sağlayan açıklıklar ve kolonları minimize eden strüktürel yapı ile işlevsellik ve estetik bir arada. Karahantepe, insanlığın ortak mirası. Biz bu mirası gelecek nesillere taşımaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, önemli buluntulara ev sahipliği yapan ve MÖ 9000’li yıllara tarihlenen Karahantepe’de bugüne kadar insan ve hayvan heykelleriyle süslenmiş birçok kamusal yapı gün yüzüne çıkarıldı. Son olarak, geçen yaz aylarında keşfedilen yabani eşek figürü, bölgenin tarihi önemini bir kez daha ortaya koydu. Devam eden kazı çalışmalarının yapıldığı 5 bin metrekarelik alan, bu yeni proje ile tamamen koruma altına alınacak.

TARİHİ DOKUYA UYUMLU OLACAK

Koruma çatısı, doğal dokuya zarar vermeden alanın korunmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Dalgalı formuyla araziye organik bir uyum sunan proje, aynı zamanda doğal havalandırma sağlayan açıklıklarla iç mekân konforunu artırıyor. Kazı alanının özgün yapısını koruyacak şekilde tasarlanan modüler yapı, kolon sayısını en aza indirerek estetik ve işlevselliği bir araya getiriyor. Proje, büyüme ve adaptasyon esnekliği sunarak gelecekte yapılacak çalışmalar için genişleme imkânı sağlıyor.

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#Karahantepe#Mehmet Nuri Ersoy#Koruma

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