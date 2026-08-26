Karahantepe’de 11 bin yıllık heykel... Leoparın sırtında oturan insan

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Leoparın sırtında oturan bir insanı betimleyen 70 santimetre yüksekliğindeki benzersiz eserin, üç metre çapındaki yapıda bırakıldığı yerde bulunduğu kaydedildi.

BİLİM DÜNYASINDA YANKI UYANDIRACAK

Karahantepe’de 2019 yılında başlayan kazılar, her yıl yeni keşiflere sahne oluyor. 2026 kazı sezonunda çıkarılan yeni yapılar ve eserlere önceki gün bir yenisi daha eklendi. Daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel ortaya çıkarıldı.

Heykeli sosyal medya hesabından duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şunları kaydetti:

“Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz bir heykeli gün yüzüne çıkarttık. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk. Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. Bu özel eser; üç metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu. İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”