Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel! Bakan Ersoy: Bu keşif bilim dünyasında geniş yankı uyandıracak

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’de Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda bulunan yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykeli sosyal medya hesabından duyurdu.

Karahantepe’de 2019 yılında başlayan ve her yıl yeni keşiflerle devam eden kazılarda 2026 sezonunda yeni yapılar ve eserler açığa çıkarıldı. Bu yapılardan birinde, daha önce karşılaşılmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulundu.

Bakan Ersoy, keşfe ilişkin paylaşımında, “Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz bir heykeli gün yüzüne çıkarttık. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk.” ifadelerini kullandı.

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11 BİN YIL ÖNCE BIRAKILDIĞI YERDE BULUNDU

Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerde tespit edilen heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. İnsan ve hayvan figürünü aynı kompozisyonda buluşturan eser, 70 santimetrelik yüksekliği ve özgün anlatımıyla dikkati çekiyor.

Bakan Ersoy, heykelin tasvirine ilişkin, “Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

3 METRE ÇAPINDAKİ YAPININ SEKİSİNE YERLEŞTİRİLMİŞ

Heykelin bulunduğu 3 metre çapındaki yapının zemininin yassı taşlarla kaplandığı belirlendi. Eserin, yapı duvarı boyunca devam eden sekinin üzerine yerleştirildiği tespit edildi.

Keşfin insanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getireceğine işaret eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

“Bu özel eser; 3 metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu. İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”