×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karahantepe dünyanın ilk 10 keşfi arasında yerini aldı

Güncelleme Tarihi:

#Karahantepe#Taş Tepeler Projesi#Arkeoloji
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 13:53

Şanlıurfa’da yürütülen Taş Tepeler Projesi, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Projenin önemli bir parçası olan Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterilerek derginin kapağına taşındı.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da projenin uluslararası ölçekte elde ettiği bu başarıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen bilimsel çalışmaların insanlık tarihine dair mevcut kabulleri yeniden şekillendirdiğini vurguladı.

Karahantepe dünyanın ilk 10 keşfi arasında yerini aldı

 

Gözden KaçmasınŞile Belediyesine operasyon: 22 kişi gözaltına alındıŞile Belediyesi'ne operasyon: 22 kişi gözaltına alındıHaberi görüntüle

“KARAHANTEPE, DÜNYA SAHNESİNDE!"

Bakan Ersoy paylaşımında şunları kaydetti:

Karahantepe, dünya sahnesinde! 26 Kasım’da 5. yılını kutladığımız Taş Tepeler Projesinin önemli bir parçası olan Karahantepe dünyanın saygın yayınlarından Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterildi ve derginin kapağında yer aldı.

Haberin Devamı

Bu topraklarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor.

İnanıyorum ki mikro analizlerden arkeometriye, sembolik buluntulardan koruma faaliyetlerine uzanan bu kapsamlı süreç, Taş Tepeler’i dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek.

Karahantepe dünyanın ilk 10 keşfi arasında yerini aldı

"ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Anadolu’nun 12 bin yıllık hikâyesini, bilimle gün yüzüne çıkarmaya; kültürel mirasımızı koruyarak dünyaya anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Gözden KaçmasınYılbaşına sayılı günler kaldı; Nimet Abla gişesi önünde yoğunluk arttıYılbaşına sayılı günler kaldı; Nimet Abla gişesi önünde yoğunluk arttıHaberi görüntüle

Karahantepe dünyanın ilk 10 keşfi arasında yerini aldı

Bu büyük yolculukta emeği geçen başta Şanlıurfa Valiliğimize, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine, tüm bilim insanlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Karahantepe dünyanın ilk 10 keşfi arasında yerini aldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karahantepe#Taş Tepeler Projesi#Arkeoloji

BAKMADAN GEÇME!