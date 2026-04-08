Karagümrük çetesine operasyon

#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#İstanbul#Kocaeli
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamuoyunda Karagümrük çetesi olarak bilinen ve liderliğini cezaevinde bulunan Nuriş lakaplı Nuri Ergin’in yaptığı çeteye dün sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan’da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, çete adına tetikçilik yaptığı tespit edilen ve işyeri kurşunlama, silahlı saldırı, haraç gibi çeşitli suçlara karışan 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

