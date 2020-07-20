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Haber Giriş: 20.07.2020 - 17:36,Son Güncelleme:

Karagöz GAG nedir, teknik özellikleri nelerdir?

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Karagöz GAG nedir, teknik özellikleri nelerdir?
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Suriye sınırında 'Karagöz' devriyede.. ASELSAN tarafından geliştirilen Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi, Suriye sınırında göreve başladı.

ASELSAN tarafından geliştirilen Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi, Suriye sınırında göreve başladı.

İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin sıfır noktasında görev icra eden Karagöz'ün, sistemin üzerinde taşıdığı geniş alan gözetleme kamerasıyla 8 kilometrekarelik bir bölgeyi tarayabildiği, operatörün tercihine göre 360 derece dönebildiği bildirildi.

Karagöz'ün 17 metre uzunluğunda olduğu ve 500 metre yükseklikten sınır güvenliği için gözetleme yapabildiği öğrenildi.

Reyhanlı semalarında görülen Karagöz'ün sınır hattında gözlem yaptığı kaydedildi.

 

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