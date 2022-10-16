Karaelmas şehitleri yüreğimizi dağladı

Haberin Devamı

BİR AY SONRA BABA OLACAKTI





Patlamada ölen 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz’ın hikâyesi yürek burktu. Biri kız biri erkek 2 çocuk babası olan Ayvaz’ın eşi Elif 8 aylık hamileydi. Aile bir ay sonra doğacak erkek çocuğa babasının ismini vermeyi planlıyor.

Ayvaz için Uğurlular köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölen madencinin eşi Elif’i teseli edip “Şehidin emaneti bizim emanetimizdir. Sahip çıkacağız” derken, annesi Habibe’nin elini öperek acısını paylaştı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayvaz, köy mezarlığında toprağa verildi. Ayvaz’ın tabutuna Türk Bayrağı sarıldı.

Haberin Devamı

PAYLAŞIMLAR YÜREK YAKTI

Ölenlerin ardından eşleri, kardeşleri, anneleri, babaları acılarını, kaybettiklerinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak dile getirdi...

AH BE ÇOK ERKEN OLDU...

Gürdal Serenli’nin abisi Zekai Serenli, kardeşiyle aynı fotoğrafta yer alan ve aynı faciada hayatını kaybeden Rahman Özçelik’in de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak, acısını “Ah be kardeşim çok erken oldu bu ayrılık, çok erken yaşta gittiniz. Maden şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekânları cennet olsun” sözleriyle ifade etti.

Amasra’nın Kocaköy köyünden Orhan Altun’un bir arkadaşı da sosyal medyadan “Kimsenin kalbini kırmamış, dostluğu ve arkadaşlığı ile gönüllerde taht kurmuş Orhan Altun abimin Amasra’da madende şehit olduğunu üzüntüyle öğrendim. Mekânı cennet olsun, kabri nurlarla dolsun” dedi.

Haberin Devamı

BABANIN EN ACI PAYLAŞIMI...

Serhat Kahraman’ın kuzeni Rıfat Kahraman da “Bartın’da maden ocağında yaşanan patlama sonucu kuzenimiz Serhat Kahraman şehit olmuştur. Cenazesi öğle namazına Karabük Kışla köyü camisinde kılınacaktır” paylaşımı yaptı.

Hayatını kaybedenlerden Amasra’nın Kaman köyünden Emrah Kaval’ın babası Hasan Kaval, sosyal medya hesabından hayatının en acı paylaşımını yaptı: “Oğlum Emrah Kaval TTK müessesinde geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmiştir. Bugün (cumartesi) öğle namazına müteakip defnedilecektir.”

Haberin Devamı

Amasra’nın Aşağıdere köyünden Enes Aydın’ın öğretmeni Muhammet Mustafa Yıldız da “Başta mezun öğrencim Enes Aydın ve tüm diğer maden şehitlerimize Rabbimden rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

5 GÜN ÖNCE OĞLU DOĞMUŞTU





Maden ocağında hayatını kaybeden Aziz Köse, daha 5 gün önce baba olmuştu. Oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Köse’den geriye kalan sosyal medya hesabı üzerinden kucağındaki bebeğiyle çektirdiği fotoğrafı kaldı. Köse’nin fotoğrafa düştüğü “Canım oğlum ailene hoşgeldin” ifadeleri yürek yaktı...

EŞE VEDA





Haberin Devamı

Hayatını kaybedenlerden Mehmet Kara (42), Bartın’ın Kurucaşile ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde dün öğle vakti defnedildi.

TTK Amasra Müessesesi Müdürlüğü’nde 2009 yılında işbaşı yapan Kara’nın, 1 haftadır yıllık izinde olduğu, facia günü mesaiye gittiği öğrenildi. Kara’nın eşi Selda Kara, kızı Ayşe Melek ve oğlu Efe Kara (18), tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

KARDEŞLERİ AYIRDI





İzzet Ak 42 yaşında, 3 çocuk babasıydı. Bartın’daki köyünde çiftçilik yapıyordu. Arkadaşları gibi 10 yıl önce çalışmak için madene gitti. Son doğum gününü bile yerin metrelerce altında kutladı. Kardeşi Soner Ak ise 35 yaşında ve 1 çocuk babasıydı. Bundan tam 4 yıl önce, ağabeyinin yanına madenin derinliklerine inmeyi seçti. İki kardeş madende omuz omuza çalışıyordu. Patlama meydana geldiğinde de birlikte madendeydiler. Ancak İzzet Ak patlamadan birkaç dakika önce asansörün olduğu bölgeye gitmişti. Yukarı ilk çıkan işçilerden biri oldu. Vücudundaki yanıklara müdahale edilirken sürekli olarak kardeşini soruyordu. İzzet Ak ilk müdahalesinin ardından ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi. Yanık tedavi ünitesine alındı.Acı haber ise saatler sonra geldi. Kardeşi Soner Ak madende hayatını kaybedenler arasındaydı. Acı haber İzzet Ak’a söylenmedi.(Ali Rıza AKBULUT / İSTANBUL)

Haberin Devamı

GÜNEŞ GÖREBİLMEK İÇİN KARANLIĞI KAZIYORUZ...

Patlamada yaşamını yitiren Yasin Çelik’ten geriye, 5 Şubat 2021’de sosyal medyadan yaptığı “Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz” paylaşımı kaldı...

Faciada hayatını kaybeden Suat Demirkıran’ın ise geçen yıl sosyal medyadan, 7 Mart 1983 yılında Zonguldak’ın Armutçuk beldesindeki taş kömürü ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybedenlerin manşetinde yer aldığı gazete sayfasını paylaştığı görüldü.

28 ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Faciada hayatını kaybeden işçilerden kimlikleri belirlenenler şöyle: Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayp Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gürdal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Acet, Soner Ak, Deniz Baykal.

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI





Rasim Bulut’tan geriye 14 Eylül’de 1 yaşına giren oğlunun doğum gününde sosyal medyadan paylaştığı, “Allah’ıma şükürler olsun, bize senin gibi bir evlat verdi, aslan oğlum” ifadeleri kaldı. (DHA)