Karadeniz'in yeni incisi

Haberin Devamı

İFTİHAR VERİCİ ESER

“Ülkemizin iftihar verici eserleri arasındaki yerini alan Rize-Artvin Havalimanı’nın hayırlı olmasını diliyorum. Dünyada denizin üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Bunun ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26’dan 57’ye çıkarttık. Sıfırdan yapmışçasına yenilediğimiz havalimanları da var. 5 yılda 4.4 milyar liralık yatırımla tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, gerçekten gurur verici bir eser oldu.

Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Bu uçaklar boş gidip gelirse bu ne Rizeli’ye ne Artvinli’ye yakışır. Demek ki Rizeli, Artvinli hemşerilerim bu uçakları doldurmalı ki gidiş gelişler farklı devam etsin.





Haberin Devamı

Binaların giriş kapısından kulesine kadar tüm mimarisi bölgemizin özelliklerine uygun yapılmıştır. Türkiye’nin kalkınmada özellikle de havayolu ulaşımında son 20 yılda kat ettiği mesafesinin sembolü olarak gördüğüm bu eser ne dağ ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir. Ülkemizin sınır noktasına kurduğumuz havalimanı pek çok alanda katkı sağlayacaktır. Bu topraklarda yaşayanlar ve sılayı rahim için ziyarete gelenler yanında bölgenin güzelliklerini görmek üzere Rize-Artvin bir uçak bileti mesafesidir. Sen orada ben burada, biraz yakın olalım, dal ile asma gibi birbirine sarılalım. Bir şey diyeyim sana sevdan öldürdü beni oy kül oldum yana yana. Artık Rize’de, Artvin’de türküler ayrılık değil, kavuşmak üzerine söylenecek.

HEYECANI GÖRÜYORSUNUZ

Son 20 yılda Rize’ye 25 milyar yatırım yaptık. Milletime sesleniyorum. Topluluğu görüyorsunuz, heyecanı görüyorsunuz. Artık hiç kimsenin eğitim için sağlık, geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek kalmadı. Hatta gurbette sıla özlemiyle yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık. Bölgenin göç sorununun çözümü konusunda ihtiyaç duyulan imkânları sağlamış olduk.





Haberin Devamı

Karadeniz insanının çalışkanlığı, azmi, yenilikçiliği bu imkânlarla bir araya geldiğinde burada değil, bölgenin, tüm Türkiye’nin ufkunu açacak işler başarılacağına inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanında emeğiyle, gayret ve becerisiyle kendi hayatını kazanan kabına sığamayan Karadenizlilere yakışan budur. Baba ata topraklarını ihya etmek için harekete geçen her kardeşimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Bölgemiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin, 2053 vizyonumuzun aydınlık geleceğin lokomotiflerinden biri haline dönüşecektir.

Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu 2 asırlık tarihi ile büyük bir başarı hikâyesidir. İçinde emperyal güçlerin sömürü düzenine karşı verilen mücadeleyi, ruhu barındırır. İşte ben karşımda sizleri böyle görüyorum. Bunu Karabağ’da, Libya’da Gabar, Cudi ve Bestler Deresi’nde tüm terör örgütlerine karşı ispatladınız. Şehitlerimiz geldi ama biz biliyoruz ki şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda.”

Haberin Devamı

YAŞ ÇAY KİLO ALIM FİYATI 7 LİRA

Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel krizin ülkemize etkilerini azaltmak için çok yönlü program uygulandığını belirtirken çay alım fiyatını da açıkladı: “2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3.87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73’ün üzerinde artışla 6.70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan desteklemeyi de yüzde 130 artırarak 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75’e gelen artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni yaş çay alım fiyatı hayırlı olsun.”

Haberin Devamı

SIKINTILARI YİNE BİZ ÇÖZECEĞİZ

Erdoğan konuşmasında “Milletimizin asırlık geri kalmışlığının ihmalinin dermanını nasıl biz bulmuşsak bugünkü sıkıntıları yine biz çözeceğiz” mesajı verdi: “Tek vaatleri Türkiye’yi her şeyiyle eskiye döndürmek, kavga ettirmek, emperyal düzene uydurmak olanlara fırsat vermeyeceğiz. Teneke gürültüsünden öte önemi olmayan patırtılarla gündeme gelmeye çalışanların gerçek yüzlerini en iyi siz biliyorsunuz.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Hayatın her alanında ülkenin çehresini, milletin makus tarihini değiştirerek ülkeye çağ atlatmış olmanın huzuruyla sizlerin karşısındayız. Eksiklerimiz, hatalarımız olmamış mıdır. Elbette olmuştur. Bunlar devede kulak misalidir. Dünya ve bölgemiz ateş çemberinden geçerken biz ülkemizi en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz.”

Haberin Devamı

YABANCI DÜŞMANLIĞI MÜCADELESİ

Erdoğan “2023’e atfettiğimiz hedeflere ulaşmamızı engelleme çabalarını beraberce izliyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Yalan, iftira, çarpıtmanın kol gezdiği iklimde ülkemizi geleceğine hazırlıyoruz. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin kökünden sarsıldığı dönemde, yatırım, istihdamla ülkemizi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Medeniyetimiz ve kültürümüzle taban tabana zıt bir şekilde yabancı düşmanlığı tohumlarını bünyemize ekmek için her türlü ahlaksızlığı sergileyenlere rağmen bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız.”





Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, açılışta daveti için Erdoğan’a teşekkür etti. Aliyev şunları söyledi: “Bu gelişme Türkiye’nin gelişmesinin tezahürüdür. Türkiye’nin gücünü gösteren hamlelerdir. Kardeş Türkiye günden güne güçlenir, değişir. Bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın payı büyüktür. Karabağ’ın inşası için kardeş Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. Hem dostuz hem kardeşiz hem artık resmen müttefikiz. Bu bize atalarımızdan mirastır. Uçakla gelirken güzel manzarayı seyrettim ve ‘Cennete benziyor’ dedim. Tabiatı büyük servet ama en büyük servet bu bölgenin insanlarıdır. Yaşasın Rize, yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan birliği.”





* Rize-Artvin Havalimanı’nın temeli 3 Nisan 2017’de atılmıştı.

* Mimar Sinan’ın 1558’de Süleymaniye Camisi’ndeki ‘ön yükleme’ tekniği kullanılarak deniz dolgusu yapılan havalimanı, Türkiye’de Ordu-Giresun’dan sonra 2’nci havalimanı. Japonya, Hong Kong ve Güney Kore’nin ardından da dünyanın 5’inci deniz üzerindeki havalimanı.

* 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pistle 265 metreye 45 metre ölçülerinde taksi yolu var. Kapalı alanı 47 bin 133 metrekare.

* Havalimanına sivil apronun yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı için de 2 apron daha inşa edildi. Havalimanı 3 milyon metrekare alanıyla Türkiye’nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüzölçümünü de değiştirdi.

* Yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip.