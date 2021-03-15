Karadeniz’in giriş kapısı Samsun’da, HES kodu kontrolü başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'kontrollü normalleşme' sürecinde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla olan ve 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsun'da vaka artışları sürüyor. Samsun'da, mutasyon virüs kaynaklı vakalarda da artış yaşandığı belirtiliyor. Ekipler, Karadeniz’in de giriş kapısı olan Samsun’da denetimleri artırdı. FİLYASYON EKİPLERİ DEVREYE GİRİYOR

Samsun kent merkezine Ankara, Ordu ve Sinop güzergahında karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktalarında HES kodu sorgulaması yapılıyor. Polis ekipleri, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurup vatandaşların HES kodlarını sorguluyor. HES kodunda riskli görünen vatandaşların belirlenmesi üzerine 112 ekiplerine haber veriliyor. Bu andan sonra filyasyon ekipleri devreye giriyor. Kişi, sağlık durumuna göre karantina için Kredi ve Yurtlar Kurumu ya da tedavi için hastaneye götürülüyor.

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