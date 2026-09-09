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Karadeniz'in dev sağlık üssünde resmi açılış heyecanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül'de Samsun'da

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#Samsun Şehir Hastanesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hastane Açılışı
Karadenizin dev sağlık üssünde resmi açılış heyecanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylülde Samsunda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 09:23

Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla 305 bin metrekarelik alana inşa edilen ve 9 Mayıs'ta hasta kabulüne başlayan bin 458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreni, 13 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 40 ameliyathanesi ve 230 yoğun bakım yatağıyla Karadeniz Bölgesi'ne hizmet veren dev tesisin kurdelesi törenle kesilecek.

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Samsun'da yapımı 2020 yılında başlayan ve 2026 yılında tamamlanan Samsun Şehir Hastanesi, 9 Mayıs 2026 tarihinde tüm birimleriyle hizmet vermeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla hayata geçirilen hastanenin resmi açılışı, 13 Eylül Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

305 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi, sahip olduğu geniş kapasite ve modern sağlık altyapısıyla bölgenin sağlık hizmetlerine önemli katkı sunacak. Hastanede bin 458 yatak kapasitesinin yanı sıra 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve bir hibrit ameliyathane bulunuyor. Modern tıbbi teknolojiler ve geniş fiziki imkanlarla hizmet veren hastanenin, Samsun'un yanı sıra çevre illerden gelecek hastalara da kapsamlı sağlık hizmeti sunması hedefleniyor.

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Karadenizin dev sağlık üssünde resmi açılış heyecanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylülde Samsunda

"GURUR DUYMAMAK ELDE DEĞİL"

Samsun Şehir Hastanesi'ne gelen vatandaşlar, hastanenin imkanları ve sağlık hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zeynel Özdemir, Samsun'un büyük bir kent olduğunu ve buna uygun bir hastaneye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kentlerinden biri. Hastanenin de buna göre büyük olması gerekiyordu. Devlet erkanı da bunu değerlendirerek buraya çok güzel bir hastane kazandırdı. Gurur duymamak elde değil. Eşim de şu anda bu hastanede yatıyor. Her şey çok güzel. Allah daim etsin" dedi.

Karadenizin dev sağlık üssünde resmi açılış heyecanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylülde Samsunda

Beytullah Donbaş, hastanenin imkanlarını beğendiğini ifade ederek, "Hastanenin imkanları çok güzel. 52 yaşındayım ve sağlık durumum çok iyi. Ordu'dan buraya geldim. Orası biraz yoğun olduğu için burayı tercih ediyorum. Hastaneyi yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

Erdoğan Kurt ise hastanenin Samsun'a çok yakıştığını belirterek, "Samsun'a yakışır bir hastane oldu. İçerisi on numara. Fakat ulaşımı biraz zor. Raylı sistemle ulaşımın kolaylaşacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Karadenizin dev sağlık üssünde resmi açılış heyecanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylülde Samsunda

Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı, 13 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.

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#Samsun Şehir Hastanesi #Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hastane Açılışı

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