Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede denize girmek yasaklandı

Güncelleme Tarihi:

Karadenize kıyısı bulunan ilçede denize girmek yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 16:48

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Karadenize kıyısı bulunan ilçede denize girmek yasaklandı

Vatandaşlardan belirtilen plajlarda duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri, diğer yerlerde denize girmemeleri istendi.

