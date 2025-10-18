Karadeniz'den kasalarca çıktı! Fiyatı 150 lira birden düştü

×
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar kasalarca hamsi tutarak geri geldi. Hamsinin kilosu dün 300 lira iken bugün 150 lirada birden düşerek 150 TL'ye indi.

Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor. Gece saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar kasalarca hamsi ile sabaha karşı limana yanaştı. Kasalanan ve buzlanan hamsiler tek tek kamyonlara yüklendi.

100 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Balıkçı Vedat Kalmaz, balığın bollaşması ile fiyatlarının düştüğünü belirterek, "Balık bugün çok şükür biraz daha bollaştı. Denizlerde hareketlenme var. Gırgırlarımız çok şükür bin kasa civarında balık ile döndü 2-3 tane gırgırımız. Çok şükür bereketli şu anda. Bugün tezgahta balık 100-150 civarında dün 250-300 lira iken bugün düştü" dedi.

"BALIK FİYATLARI UYGUN"

Karadeniz'de Hamsi bol çıkarken palamut, lüfer, çinekop ise az çıkıyor. Sezonun hamsi olarak bol ve güzel geçtiğini söyleyen balıkçı Faruk Birinci, diğer balıkların ise zayıf olduğunu bildirdi.

Birinci, "Hamsi var bol miktarda. Hava şartlarından bazen kolisi 2 bin lira yapıyor, bugün ise kolisi bin lira, bin 100 TL civarında. Balığın durumuna da bağlı. Balık fiyatları vatandaşa uygun. Tezgahlarda kilosu balığın 100 lira. Bu şekilde devam ederse sezon vatandaş içinde balıkçı içinde iyi geçer hamsi olarak. Ama bizim kıyı balıkçısı palamut, lüfer, çinekop olsun tutamadılar" ifadelerinde bulundu.

Karadeniz'in serin sularında tutulan balıklar buzlanmasının ardından ise Ankara ve İstanbul'a doğru yola çıktı.

