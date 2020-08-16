Karadeniz’den Doğu Akdeniz mesajı: ‘Haklarımızı sonuna kadar koruyacağız’

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI 2022’DE

“Rize Havalimanı’nın inşaatını bizzat inceleyeceğim. Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız. Rize-Artvin havalimanımızın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz.

MİLLETİMİZ YAPILAN İŞE BAKIYOR

Dün AK Parti’nin kuruluşunun 19’uncu yıldönümüydü. Kasım ayı itibarıyla da, iktidarımızın 18’inci yılını geride bırakmış bulunuyoruz. Milletimiz bize girdiğimiz her seçimde birinci parti olma unvanını, kara kaşımıza kara gözümüze bakarak vermedi. Milletimiz hizmete, duruşa, söylenen söze, yapılan işe bakıyor. Kararını da ona göre veriyor.

FOYALARI ORTAYA ÇIKIYOR

Yalan, iftira, karanlık ilişkiler, ülkesine ve milletine husumetleriyle kadro oluşturmak isteyenlerle, milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Hasbi olmayanlar, samimi olmayanlar, yüreğinde ülke, millet aşkı dışında hevesler, projeler, planlar barındıranlar, eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir.

BİRER TUZAKTAN İBARET

Biz şu anda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık. Biz şu anda ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şu anda Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Ege’de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Biz şu anda Suriye’de, Kuzey Irak’ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Türkiye’nin gerçek sorunları ve gerçek gündemi budur. Bunun dışındaki tartışmalar kiminin bilerek, kiminin bilmeyerek içine düştüğü birer tuzaktan ibarettir. Bir yerde sorun varsa ona çözüm aramak boynumuzun borcudur. Tartışmaları kendi mecrasından çıkarıp ülkenin ve milletinin kutlu yürüyüşünün önüne takoz haline getirmeye çalışanlara göz yumamayız.”

HAYDUTLUĞA ASLA BOYUN EĞMEYİZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize’de AK Parti teşkilatıyla bir araya geldiği yemek programında ise özetle şunları söyledi: “İki gün önce Şansölye Merkel ile görüşmem oldu. Bu görüşmelerden sonra atılan adımlar, Türkiye’ye yapılan bu saldırılardan sonra Türkiye hep kolaylaştırıcı, yumuşatıcı oldu. Ancak Yunanistan bizim yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olurlarsa şunu bilmelidirler ki, biz gereğini yaparız.

MAVİ VATAN’I KORUYACAĞIZ

Gerek uluslararası deniz hukuku gerekse yerleşik teamüller açısından ülkemiz sonuna kadar haklıdır. 100 yıl önce Türkiye’yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar, Doğu Akdeniz’de bunu başaramayacaklar. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz. Yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr’i nasıl yırtıp atmışsak, bugün de ‘Mavi Vatan’ı aynı kararlılıkla koruyacağız.

RAKİPLERİMİZ GÜCÜMÜZÜ KABUL EDİYOR

Yunanistan’dan beklentimiz birilerinin kışkırtmasıyla değil, aklı selim ile hareket etmesi, özellikle Batı Trakya’daki kardeşlerimize yönelik devlet terörünü andıran uygulamalara bir an önce son vermesidir. Bugün ne bölgemizde ne Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de ülkemizin içinde yer almadığı bir denklemin başarı şansı yoktur. Gerek saha gerek masadaki gücümüz artık rakiplerimiz tarafından kabullenilmektedir. Türkiye başarı çıtasını daha yükseğe taşıyacaktır.

ÜNLÜ AKTÖR KHAN’I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan dün Huber Köşkü’nde, Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan’ı kabul etti. Khan, koronavirüs nedeniyle çekimleri ertelenen son filminin kalan bölümlerini Türkiye’de tamamlayacağını belirterek, Emine Erdoğan’ı film setine davet etti. (Fatma AKSU / İSTANBUL)