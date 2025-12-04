×
Karadeniz'deki saldırılara ilişkin Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Karadenizdeki saldırılara ilişkin Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Karadeniz'de uluslararası sularda seyreden gemilere düzenlenen saldırılarla ilgili olarak Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksei Ivanov, Türk Dışişlerine çağrıldı.

AA'nın edindiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'nda görüşülen Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcilerine, Türkiye'nin saldırılardan duyduğu endişe aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 29 Kasım'da, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Karadeniz'de saldırıya uğrayan "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine ilişkin açıklama yapmıştı.

"Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur." ifadesini kullanan Keçeli, saldırıların endişeyle karşılandığını belirtmişti.

Keçeli, savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüklerini belirtmişti.

 

