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Bahçeli'den muhalefete 'doğal gaz' tepkisi: İnanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları olmamalı

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#MHP#Devlet Bahçeli#Doğal Gaz
Bahçeliden muhalefete doğal gaz tepkisi: İnanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları olmamalı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 16:25

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karadeniz’de bulunan doğal gaz ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yine kötümserler fitne silahlarını çekerek sipere yatmışlardır. Yine ülkesine ters bakan gafiller yalan çarkını döndürmeye başlamışlardır. Edep fukaraları Türkiye’nin diri ve şuurlu yükselişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir. Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir" dedi. Bahçeli, "Madem doğalgaz keşfine yalan diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

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MHP lideri Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, 2023’e dev umutlarla, dalga boyu yüksek heyecanlarla, her gün bir yenisine şahit olmaktan bahtiyarlık duyduğumuz müjdelerle giriyor. Ayaklarımıza vurulan paslı zincirler kırılıyor, engeller anbean kaldırılıyor, toplumsal rahatlama ve milli huzur gittikçe kökleşiyor.

2023 yılında sevinci az, kaygısı çok; öveni az, söveni çok bir ülke olmaktan kurtulmakla birlikte; gıptayla bakılan, hayranlıkla adından bahsettiren, kronik sorunları karamsar karşı duruşlara rağmen aşmayı başaran bir ülke tablosuna inşallah vasıl olacağız.

Geçtiğimiz Pazartesi günü, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamayla Karadeniz’deki Çaycuma-1 kuyusunun 3 bin 23 metre derinliğinde 58 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervinin keşfedildiğini öğrenmiş olduk. Bu gelişmeden de hakikaten sevinç duyduk.

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Böylelikle Karadeniz’de keşfi yapılan toplam rezerv miktarının 710 milyar metreküpe ulaştığı netleşmiştir. Bu rezervin ekonomik değerinin 1 trilyon dolar olduğu ifade edilmiştir. Fatih Sondaj Gemimiz, Karadeniz’de enerji alanında muazzam fetihler yapmaktadır.

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Dünyada pek çok ülke artan maliyetler kapsamında enerji darboğazıyla boğuşurken, Türkiye bu alanda gücüne güç katmaktadır. Türkiye’miz enerjide hem terminal ülke hem de üretim üssü olarak sivrilmektedir.

Bulunan doğalgaz rezervinin muhtemel sosyal, siyasi, ekonomik ve ticari etkisi şimdiden göz kamaştırmaktadır.

Ülkemiz 7 uluslararası boru hattıyla ve 2 yer altı depolama tesisinin yanında, keşfedilen doğalgaz miktarıyla enerjide mukayeseli ve müstesna bir üstünlük safhasına emin adımlarla ilerlemektedir. İstikbal Türkiye’nindir. Cumhuriyet’in yeni yüzyılına Türkiye mühür vuracaktır.

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"YİNE YALAN ÇARKINI DÖNDÜRMEYE BAŞLADILAR"

Ancak yine kötümserler fitne silahlarını çekerek sipere yatmışlardır. Yine ülkesine ters bakan gafiller yalan çarkını döndürmeye başlamışlardır. Edep fukaraları Türkiye’nin diri ve şuurlu yükselişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir. Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir.

Hürmet ve rahmetle yad ettiğimiz kutlu düşünürümüz Yusuf Has Hacib edepsizlere ne demiş, bakalım ve kulak verelim: “Edepsizin yüzü dikkat edersen etsiz bir kemik, edepsizin özü kapanmaz bir gedik.” Türkiye muhaliflerinin hal-i pürmelali budur.

CHP’nin bir Grup Başkanvekili, doğalgaz keşfiyle ilgili demiş ki: “Bu yalana inanan var mı?” Halbuki yalancı kendisidir. Bir kısım gazetelerin bugünkü manşetleri de şöyledir: “Yıllardır aynı gazı aynı petrolü buluyoruz.” Uzmanlar müjdeye inanmadı, geçerliliği yok dedi.”

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Karadeniz’de bulunan doğalgaz ile Gabar Dağı’nda tespit edilen petrol Türkiye’nin karşısında toparlanan husumet ve huşunet cephesini anlaşılan hoplatmış, deliye çevirmiştir. Bunlar bildiklerini okusunlar, Türkiye de muhteşem yolculuğuna iman ve iradeyle devam edecektir.

"İNANMADIKLARI BİR KAZANIMDAN İSTİFADEYE HAKLARI DA KANAATİMCE OLMAMALI"

Madem doğalgaz keşfine yalan diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır.

Yusuf Has Hacib diyor ki: “Dilinden çıkarma yalan sözü, yalan söz ucuzlatır insanı.”

Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır.

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Bilinmelidir ki, kalbi vatan ve millet sevgisiyle çarpan her insanımız ülkesiyle gurur duymaktadır.

Serok sana diyorum, her insanda akıl vardır. Önemli olan akletmektir. Ama senin sözde aklın sürekli yalpalayıp halt etmektedir. Meşale gibidir akıl, karanlığa göz, ölü tene can, dilsiz için sözdür. Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır.

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#MHP#Devlet Bahçeli#Doğal Gaz

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